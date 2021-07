Europa aposta em novo passe de vacinação

Um novo passaporte de vacinação para pessoas imunizadas contra a covid-19 tem se mostrado a solução entre países europeus para incentivar a imunização entre os jovens. A medida se mostrou eficaz após a França anunciar, na semana passada, que somente pessoas que completaram a imunização contra a covid-19 poderiam frequentar bares, restaurantes e, no futuro, viajar pelo país.

Logo após a novidade, franceses congestionaram linhas telefônicas para garantir o agendamento da dose contra o coronavírus. Apesar dos protestos do final de semana contrários à medida, a França ultrapassou ontem os 40 milhões de imunizados com ao menos uma dose da vacina – cerca de 60% da população. Agora, um número crescente de países europeus começa a adotar a estratégia.

Desde o início do ano, o veto a não vacinados já foi anunciado por Portugal, Malta, Dinamarca, Itália e Grécia. Na Irlanda, pubs e restaurantes podem reabrir, desde ontem, suas áreas internas para receber exclusivamente pessoas que completaram a imunização contra a covid-19 ou se recuperaram da doença nos últimos seis meses.

À CNN internacional, o pesquisador Oliver Warson, do Imperial College London, no Reino Unido, analisou como a covid-19 transformou as decisões políticas, já que a restrição à circulação de pessoas em áreas da vida social se mostrava impensável nas nações ocidentais ano passado.

“Será muito interessante ver como os certificados covid-19 serão tolerados. Em março de 2020, ninguém pensou que você poderia colocar um lockdown em um país ocidental e ainda assim foi exatamente o que aconteceu”, ponderou.