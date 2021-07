Depois da seca, são as geadas que deixam os alimentos mais caros

As geadas enfrentadas pela região Sudeste do país destruíram toneladas de grãos de café e milho e podem ter reflexos nos preços dos supermercados nas próximas semanas. A carne, um dos produtos que mais acumulam alta em 12 meses, também é impactada por utilizar o milho para alimentação dos animais. Mas são os hortifrútis, como alface, cebola e tomate, os primeiros a mostrarem o peso negativo das geadas no bolso dos brasileiros.

As lavouras já foram afetadas neste ano pela seca extrema no país, que reduziu os volumes das hidrelétricas aos menores níveis em 91 anos. A situação das geadas fica ainda mais complicada com a previsão de novas ocorrências nesta semana. Leia mais informações na página 2.

O coordenador do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), Guilherme Moreira, lembra que são os itens in natura que têm segurado a inflação dos alimentos neste ano. O acumulado até junho do índice medido pela instituição para alimentação foi de 2,43% e o geral, 3,50%. Mas industrializados alcançam 5,54% e os semi-elaborados, 5,05%. Já os in natura ficaram em menos 8,83%.

“Do ponto de vista de preços, eu diria que o impacto das geadas será enorme no índice de inflação. Porque são frutas, verduras e legumes que estão segurando o índice. Mas esses alimentos sofrem impacto direto do clima”, afirma.

Moreira diz que os preços já aparecem mais caros para os hortifrútis logo após as geadas. Na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), as alfaces estão na lista de produtos em alta de preços desde a semana passada.

Grãos

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) monitora os impactos das geadas nas lavouras do Sudeste em tempo real. Além do café e milho, o órgão do Ministério da Agricultura calcula reflexos também na produção de trigo e cana de açúcar. Mas é a segunda safra de milho, que teve o plantio atrasado de fevereiro para março neste ano, que mais preocupa. De acordo com a companhia, a expectativa é que a produtividade seja até 30% menor que a média nos últimos cinco anos no Paraná e Mato Grosso do Sul por conta das geadas.

A JBS, segunda maior empresa de alimentos no mundo, informou ontem ter adquirido 30 navios do cereal na Argentina para alimentar seus rebanhos de animais.

Para o café arábica, a estimativa é que as geadas ocorridas no dia 20 deste mês tenham atingido área entre 150 mil e 200 mil hectares. Desde o início do ano, o fenômeno natural impactou metade da produção nacional, o equivalente a cerca de 860 mil hectares. O Brasil é o maior produtor de café, responsável por 40% dos grãos consumidos no mundo. Por conta da destruição provocada pelas geadas, o preço do produto disparou 30% em apenas uma semana no mercado internacional e ultrapassou US$ 3 por libra-peso.