Mega-Sena vai pagar R$ 12 milhões na quarta-feira

Mais uma vez sem ganhadores, a Mega-Sena voltou a acumular e para o sorteio da próxima quarta-feira promete um prêmio de R$ 12 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Se ninguém levou o prêmio principal, vinte e oito apostadores conseguiram acertar cinco números e cada um foi contemplado com prêmio de R$ 80.268,42.

Na faixa dos quatro acertos, 2.368 pessoas ganharam da Mega-Sena R$ 1.355,88 cada uma.

Para saber o resultado da Mega-Sena de sábado, clique aqui.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As casas lotéricas recebem as apostas até 19h do dia do sorteio. Para concorrer, basta preencher um volante com 6 ou mais números. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. À medida que a quantidade de números aumenta, o preço sobe consideravelmente.

O apostador que prefere não arriscar a saída na rua por conta da covid-19 pode fazer sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa, chamado Loterias Caixa. É necessário ser maior de 18 anos e preencher o cadastro para apostar.

Também acumulada, a Super Sete vai sortear nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira, quando ninguém acertou a faixa de 7 pontos da premiação e nem a de 6 pontos. Quem chegou mais perto do prêmio, 53 apostas, acertou apenas 5 números.

Clique aqui para ver os números sorteados na sexta-feira.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas até momentos antes do sorteio. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.