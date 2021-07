Google movimentou R$ 67 bilhões no Brasil em 2020

O Google diz ter ajudado a movimentar no ano passado R$ 67 bilhões no Brasil em atividade econômica com suas ferramentas de busca e plataformas de publicidade do Google, Google Play e YouTube. O número é 30% maior do que em 2019.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O cálculo é uma estimativa desenvolvida pelo economista-chefe do Google, Hal Varian, com base em dados como investimento feito pelas empresas via Google Ads, valores pagos a criadores de conteúdo do YouTube e os pagamentos a desenvolvedores do Google Play. Cerca de 207 mil entidades utilizaram os serviços no ano passado.

“As empresas aceleraram sua digitalização durante a pandemia e estão colhendo os resultados, provando que a internet é, cada vez mais, uma ferramenta de propulsão da atividade econômica”, afirma Fabio Coelho, presidente do Google Brasil.