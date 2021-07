Garota de 10 anos morre após sofrer queimaduras por explosão de celular em Alagoas

Uma menina de 10 anos morreu após sofrer queimaduras provocadas pela explosão de um aparelho celular na cidade de Pão de Açúcar, a 235 km de Maceió, em Alagoas. Ela estava internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE) com lesões de 2º e 3º graus, mas não resistiu e faleceu no domingo (25).

A explosão ocorreu no último dia 15 de julho. De acordo com familiares, a garota estava dormindo no mesmo quarto que um irmão de 2 anos e a avó, enquanto o aparelho era carregado em uma tomada. Ela usava fones de ouvido, quando o celular explodiu sem motivo aparente e gerou um incêndio na residência.



Ainda segundo os parentes, a garota tentou proteger o irmão mais novo das chamas e teve 40% do corpo atingido. A avó também sofreu queimaduras, mas foi socorrida e liberada pouco depois.

Já a garota e o irmão receberam os primeiros socorros na Unidade Mista doutor Djalma Gonçalves, em Pão de Açúcar. Em seguida, foram transferidas em ambulância para o Hospital Regional doutor Clodolfo Alves, em Santana do Ipanema, a 49km de distância.

No entanto, devido à complexidade dos ferimentos, os irmãos foram novamente transferidos para o Hospital de Emergência de Arapiraca. No mesmo dia, a menina precisou ser levada para o HGE, em Maceió, onde recebia cuidados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar do tratamento, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo. Já o irmão permanece internado na enfermaria do Hospital de Emergência do Agreste. Ele sofreu queimaduras no pé e mão esquerdos durante a explosão.