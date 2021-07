Empréstimo: bancos dizem não aos jovens empreendedores

Sebrae. Enquanto para jovens recusa está em 61% dos casos, maiores de 65 anos ouviram não em apenas 27%. Histórico financeiro pesa

Jovens e negros têm mais dificuldade na hora de conseguir empréstimos bancários para seus empreendimentos. Se o negócio for na área de turismo, logística, construção civil e economia criativa, a chance de ouvir um sim do gerente do banco é ainda menor.

Pesquisas sobre os impactos da pandemia nos pequenos negócios realizadas pelo Sebrae em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas) revelam que o auxílio financeiro chega de forma desigual. Foram entrevistadas 7.820 pessoas em todo o Brasil no mês de maio.

O maior desequilíbrio apontado é entre as faixas etárias. Apesar de minoria entre os donos de negócio, o público com mais de 65 anos relatou facilidade para conseguir empréstimos, com resposta negativa para apenas 27% dos casos.

Já entre os jovens empreendedores, com até 25 anos, o “não” foi padrão para 61%. Entre 26 e 55 anos, o índice de liberação de dinheiro ficou em torno de 50%. Veja mais ao fim da reportagem.

“Além de muitos empreendedores da terceira idade já estarem à frente de um negócio há mais tempo e terem mais experiência de gestão, os bancos levam em consideração o histórico bancário na hora de conceder um empréstimo, o que influencia diretamente nesse resultado”, analisa o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

De acordo com dados do Portal do Empreendedor, do Ministério da Economia, apenas 6,5% dos donos de micro e pequenas empresas têm mais de 61 anos, enquanto 23% têm até 30 anos.

A análise sobre raça mostra bancos dando preferência aos brancos. Enquanto eles possuem reposta negativa em 38% dos casos, entre os negros o índice de “não” foi de 50%.

Os empreendedores negros aparecem na pesquisa também com mais dívidas em atraso e com impacto maior no faturamento por conta da crise, o que pode pesar na hora da análise por crédito. “Os empreendedores negros têm menor escolaridade, estão há menos tempo no negócio, atuam em atividades que não exigem muita qualificação e 70% são microempreendedores individuais, o que acaba afetando mais fortemente o desempenho desses pequenos negócios”, disse Melles.

A pesquisa revela ainda os setores de academia, beleza e turismo como os mais afetados em seus faturamentos neste início de ano e também os com mais respostas negativas quanto aos empréstimos, alcançando cerca de 50%. Para os setores de saúde e energia, o não veio para 27% e 34%, respectivamente.

Quem ouve sim dos bancos

Resultado de pesquisa realizada pelo Sebrae em maio com micro e pequenos empreendedores.

Resposta ao empréstimo por raça

Brancos: 57% conseguiu 5% está aguardando 38% não conseguiu

Negros: 44% conseguiu 6% está aguardando 50% não conseguiu



Taxa de sucesso entre quem pediu empréstimo, por banco

Sicoob 52%

Banpará 51%

Sicredi 46%

Banco do Nordeste 45%

Banrisul 41%

Banco do Brasil 40%

Caixa 38%

Bradesco 34%

Itaú 32%

Santander 27%

Banco do Povo 26%

Resposta aos empréstimos por idade

Até 24 anos Conseguiu 35% Aguardando 4% Não conseguiu 61%

De 25 até 35 anos Conseguiu 47% Aguardando 7% Não conseguiu 46%

De 36 a 45 anos Conseguiu 51% Aguardando 6% Não conseguiu 44%

De 46 até 55 anos Conseguiu 53% Aguardando 4% Não conseguiu 43%

De 56 até 65 anos Conseguiu 57% Aguardando 4% Não conseguiu 38%

Acima de 56 anos Conseguiu 66% Aguardando 6% Não conseguiu 27%



Mais dados: