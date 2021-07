Empresa de tecnologia abre inscrições para programa de diversidade

A Prodam SP, empresa de tecnologia da cidade de São Paulo, vai oferecer a partir de agosto o programa Novo Olhar de Diversidade e Inclusão, voltado especialmente aos grupos mais vulneráveis da sociedade.

A iniciativa tem como objetivo realizar ações para as áreas de equidade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, socioeconômico e LGBTQIA+. As metas do programa consistem em garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e discriminação.

A primeira fase do programa contempla a inclusão de mulheres negras na área de TI, a ser realizada em parceria com a Preta Lab, Instituto de Oportunidade Social, Passos Mágicos e CIEE. Serão 25 vagas de estágio que deverão ser preenchidas até o final de 2021. A proposta é que os estagiários completem os 24 meses de permanência, com ciclos de seis meses em cada área técnica da empresa.

Além do programa de estágio, será promovido em setembro uma hackathon voltada exclusivamente para mulheres. A iniciativa prevê parceria com o CodeLab – grupo de extensão presente na USP e na UFABC – e conta com o apoio das organizações Programaminas, Preta Lab, Carambola, Programaria, Passos Mágicos e Instituto de Oportunidade Social.

As inscrições para o programa de estágio do Novo Olhar da Prodam SP podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Currículo que abre portas

Pixabay

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão em qualquer processo seletivos, seja para estágio ou vagas efetivas.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.