Apostador do Piauí leva R$ 5,4 milhões da Quina

Um único apostador da cidade de Floriano, no Piauí, foi o ganhador do sorteio da Quina de sábado e levou para casa a bolada de R$ 5.420.758,34.

Cinquenta e três apostadores acertaram a quadra e também receberam prêmios no sorteio da Quina. Cada um ganhou R$ 11.653,87.

Na faixa dos 3 acertos, 5.100 apostas levaram R$ 182,11 cada uma.

Para o sorteio desta segunda-feira, a Quina estima um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As apostas da Quina podem ser feitas até 19h nas casas loterias espalhadas por todo o país. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Assim como a Lotofácil, a Quina é sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com cinco números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar quatro, três e duas dezenas.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2. Nesta loteria, também há as opções da Surpresinha e da Teimosinha.

Três apostadores dividiram a Lotofácil de sábado

Três apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil sorteado pela Caixa Econômica Federal no sábado. As apostas foram feitas nas cidades de São Paulo, Manaus e João Pessoa, na Paraíba, e cada um ganhou R$ 1.174.072,92.

Além dos três felizardos, 375 apostas acertaram 14 números e todas elas receberam prêmios individuais de R$ 1.092,20. A faixa dos 13 acertos teve 14.450 apostas e cada uma delas ganhou R$ 25.

Clique para ver os números sorteados no sábado.

Para esta segunda-feira, a Lotofácil volta a sortear seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As lotéricas recebem apostas até 19h. Para apostar, basta preencher um volante com 15 números e pagar R$ 2,50 (aposta simples). Se o apostador preferir, pode incrementar a sorte escolhendo mais números, mas o preço da aposta sobe consideravelmente.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.