São Paulo realiza feira com foco em artesanatos produzidos por mulheres; inscrições vão até terça-feira

A SMDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo) da Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para a 8ª Feira Mãos e Mentes Paulistanas, de artesanatos, que será transmitida no próximo sábado, (dia 31), às 14h, na página do Facebook.

A edição especial dá destaque às mulheres negras, latinoamericanas e caribenhas. Podem se inscrever artesãs e manualistas credenciadas no programa Mãos e Mentes Paulistanas até as 12h de terça-feira (dia 27), por meio do link. A iniciativa é promovida também pela Comissão Especial de Apoio ao Afroempreendedor da Capital.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso, as feiras e artesanatos on-line têm sido um sucesso de público e de vendas para os artesãos da cidade. O Programa Mãos e Mentes Paulistanas tem como foco não apenas o incentivo ao empreendedorismo, mas também o respeito à diversidade cultural da mulher negra, latino-americana e caribenha.

Mãos e Mentes Paulistanas

Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos.



O programa trabalha por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas, a promoção de cursos e oficinas de capacitação, o acesso ao mercado e participação em eventos.



Os artesãos e manualistas interessados em fazer parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas podem se inscrever pelo link.



Serviço

Feira On-line Mãos e Mentes Paulistanas – Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha

Data: 31 de julho

Horário: 14h

Inscrições até 27 de julho, às 12h, pelo link.

Transmissão pelo Facebook.