Apostou na Quina? Veja os números sorteados neste sábado

O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas para a Quina deste sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 5,4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina deste sábado foram:

06, 42, 73, 75, 80

No sorteio desta sexta-feira, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, cinquenta e cinco apostadores acertaram a quadra e levaram um dinheirinho para casa. Cada um deles ganhou R$ 10.625,51.

O terno foi acertado por 4.137 apostadores e todos ganharam prêmios individuais de R$ 212,42.

Veja o sorteio da Mega-Sena deste sábado

A Mega-Sena sorteou neste sábado (dia 24) um prêmio acumulado de R$ 7 milhões no Espalo Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Lotofácil sorteou R$ 4 milhões

A Lotofácil paga neste sábado um prêmio estimado em R$ 4 milhões ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.