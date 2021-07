Acumulada, Quina paga R$ 5,3 milhões no sorteio deste sábado

Mais uma vez nenhum apostador teve a sorte necessária para acertar as cinco dezenas mágicas da Quina e para o sorteio deste sábado (24), o concurso 5614 vai pagar um prêmio acumulado de R$ 5,3 milhões.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do país até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

No sorteio desta sexta-feira, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, cinquenta e cinco apostadores acertaram a quadra e levaram um dinheirinho para casa. Cada um deles ganhou R$ 10.625,51.

O terno foi acertado por 4.137 apostadores e todos ganharam prêmios individuais de R$ 212,42.

Veja os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM:

Mega-Sena paga R$ 7 milhões neste sábado

A Mega-Sena volta neste sábado com um prêmio acumulado de R$ 7 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

Assim como a Lotofácil, as apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas do país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador tenha mais de 18 anos.

O último sorteio da loteria foi na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Apesar de não haver ganhadores, trinta e um apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 52.887,76.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 927,59 para 2.525 apostas que acertaram apenas a quadra.

Os números sorteados para a Mega-Sena no sorteio de quarta-feira foram 11, 15, 23, 25, 34, 53.