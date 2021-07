Projeto S vai avaliar a imunidade de longo prazo em Serrana; nova etapa começa amanhã

A partir deste sábado (dia 24), começa em Serrana, no interior de São Paulo, uma nova etapa do Projeto S, estudo realizado pelo Instituto Butantan no município para entender o impacto da vacina contra a covid-19. No novo ciclo, será avaliada a imunidade de longo prazo dos moradores da cidade após a vacinação com as duas doses da CoronaVac.

Para ser voluntário do estudo, é preciso ter sido imunizado como parte do Projeto S. Os candidatos devem se dirigir, nos dias 24, 25, 31 de julho ou 1º de agosto, entre 8h e 16h30, a uma das escolas onde foi realizada a vacinação do Projeto S para terem uma amostra de sangue coletada. Os voluntários serão acompanhados por mais um ano. Poderão participar da pesquisa todos os maiores de 60 anos e uma parte dos menores de 60 anos vacinados com CoronaVac no Projeto S.

Leia também:

Saiba como cuidar de cachorros e gatos na estação mais fria do ano

Mutirão de emprego oferece 780 vagas para deficientes em São Paulo

Postos de São Paulo vacinam público de 30 anos contra covid-19

A nova etapa compreende um estudo que foi aprovado e será acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Após as coletas em Serrana, os testes para avaliar a imunidade dos voluntários serão realizados no Laboratório Estratégico de Diagnóstico do Instituto Butantan.

O estudo tem como objetivo estimar e comparar a imunização de adultos e idosos de Serrana, analisar quanto tempo dura a imunidade e avaliar a resposta imune celular.

Confira a lista de escolas de Serrana onde será realizada a coleta: