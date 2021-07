Mulher encontrada ao lado do corpo do esposo confessa assassinato; ela estava cansada de ser espancada

Uma mulher identificada como Juana María N., de apenas 24 anos, foi encontrada ao lado do corpo do marido após uma ligação de denuncia para a polícia. Ela confessou o crime na hora.

De acordo com o Mega Notícias, o assassinato ocorreu na casa que dividiam na cidade Juárez, no México no última domingo (18). As brigas eram frequentes na casa e a violência também.

Depois de voltar de uma reunião de família. O marido de Juana, cuja identidade não foi revelada, tentou agredi-la e a ameaçou mais uma vez.

Ela usou uma pistola 9 mm para atirar duas vezes na cabeça do conjugue. Os vizinhos ligaram para a polícia, mas homem morreu na hora.

“A mulher agora detida afirmou em sua defesa que estava cansada de ser espancada pelo marido”, citou o relatório policial sobre o caso.