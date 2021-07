Carrefour seleciona jovens negros de favelas de SP para estágio; inscrições terminam nesta sexta

O Carrefour Brasil está em busca de jovens negros que moram em favelas de São Paulo para o seu Programa de Estágio Afirmativo. Serão selecionados candidatos que vivam em situação de vulnerabilidade para ingressarem no mercado de trabalho, como estagiários, e para iniciarem uma graduação. A bolsa mensal será de R$ 1.500. As inscrições terminam nesta sexta-feira (23) e devem ser feitas via internet.

Segundo o Carrefour, o objetivo do programa é obter maior equidade e inclusão de pessoas negras na companhia e na camada de estudantes dos cursos de graduação.



Mas a iniciativa também é uma ação da empresa que se comprometeu a combater o racismo, depois de um cliente negro foi morto por seguranças em uma unidade do supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado.



A seleção para o Programa de Estágio Afirmativo será feira em parceria com a Central Única de Favelas (Cufa), que vai buscar os jovens que vivem nas comunidades de Paraisópolis, Favela 10 10, Parque Santo Antônio, Heliópolis e Brasilândia.

Com índice de efetivação de 47%, o Carrefour afirma que o objetivo do programa é criar um pool de talentos que alimente uma sucessão saudável e consistente, desenvolvendo pessoas como uma estratégia para o crescimento da organização.

Benefícios

Além da bolsa auxílio no valor de R$ 1.500, os selecionados terão vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, vale-refeição, Cartão Carrefour com 5 % de desconto nas compras e parcerias educacionais.

O Carrefour também ajudará os estagiários a custearem cursos superiores. Para quem fizer cursos tecnólogos, a empresa se compromete a pagar 80% da mensalidade no período de dois anos. Já para os cursos de bachareal será pago 80% das mensalidades por dois anos e, nos demais, a ajuda será de 50% até o final do curso.

Áreas de atuação

Os selecionados serão distribuídos entre as áreas de tecnologia, financeiro, comercial, sustentabilidade, jurídico, marketing, têxtil, compras, e postos de combustível.

Eles vão atuar na matriz, que fica na Rua George Eastman, na Vila Tramontano, ou no Banco Carrefour, que fica na Avenida Dr. Chucri Zaidan, ns Vila Cordeiro. No entanto, por enquanto, o trabalho está sendo realizado via home office até que as autoridades sanitárias liberem para o retorno presencial.

Etapas