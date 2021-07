Avenida Paulista terá dois pontos de vacinação contra covid-19 neste domingo; confira

As farmácias da rede Drogaria São Paulo, localizadas nos números 2.371 e 266 da Avenida Paulista darão continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19 neste domingo (dia 25), das 8h às 12h.

As duas unidades vão funcionar com a primeira dose para o público de 30 a 34 anos, elegível nesta fase da campanha. Serão aplicadas também segundas doses para todos que necessitam completar o ciclo vacinal.

Leia também:

Temperatura no fim de semana bate os 27ºC em São Paulo; confira a previsão completa

Mutirão de emprego oferece 780 vagas para deficientes em São Paulo

Saiba como cuidar de cachorros e gatos na estação mais fria do ano

A Prefeitura conta, atualmente, com 40 farmácias como parceiras na imunização contra a covid-19. Os postos estão disponíveis na página do VacinaSampa. Fazem parte desse grupo as unidades das redes Pague Menos, Drogasil, Drogaria São Paulo, Droga Raia e Extrafarma.

Para conferir mais endereços de postos de vacinação na cidade, clique aqui.