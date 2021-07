Adolescente sem histórico cardíaco morre enquanto passeava de bicicleta

Sem nenhum histórico de problema cardíaco e com apenas 15 anos, o adolescente Brian Saes morreu nesta quinta-feira, em Gaspar, Santa Catarina, enquanto fazia um passeio de bicicleta com amigos e familiares.

De acordo com os amigos presentes, o rapaz pedalava tranquilamente quando caiu desacordado. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e ele chegou a ser atendido, mas já chegou sem vida ao hospital. De acordo com o laudo médico, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A família do adolescente disse que ele adorava pedalar e já havia feito vários passeios como esse e que ele costumava inclusive compartilhar as fotos com sua bike nas redes sociais. A família classificou a morte como uma “tragédia”, já que ele nunca teve nenhum problema cardíaco ou doença mais grave.

Além da atividade física, o adolescente havia concluído um curso de barbeiro e estava começando uma carreira profissional, outra de suas paixões. As informações são do UOL.