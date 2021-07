Vai tentar a sorte? Mega-Sena paga R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira

Após pagar um prêmio milionário de mais de R$ 70 milhões no último sábado, a Mega-Sena retorna nesta quarta-feira prometendo pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Para concorrer na Mega-Sena, o apostador deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

Quem preferir não sair de casa por causa da covid-19 pode fazer sua aposta através do canal eletrônico Loterias Caixa, na Internet. Basta ser maior de 18 anos e preencher o formulário no ato do acesso. Pela internet, a aposta mínima é de R$ 30.

No último sábado, um apostador de Colatina, no Espírito Santo, levou para casa sozinho R$ 76.237.205,10.

Cento e noventa e dois apostadores acertaram cinco números e cada um deles ganhou R$ 32.288,63. A Mega-Sena premiou ainda 13.379 apostas que fizeram quatro dezenas, com R$ 661,95.

Os números sorteados no último sábado foram 05, 08, 13, 27, 36, 50.

REGRAS DA MEGA-SENA

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja o preço das apostas