Sobe para 8 o número de contaminados pela delta em São Paulo

Subiu para o oito o número de moradores de São Paulo contaminados pela variante delta do novo coronavírus, originária da Índia e que já está circulando de forma comunitária pela capital.

Além do homem de 45 anos que teve o diagnóstico confirmado no último dia 5, no primeiro caso local, a prefeitura registrou ontem mais sete infecções.

São mais quatro pessoas contaminadas pela cepa indiana na zona leste (mesma região do primeiro caso), outras duas na zona norte e mais uma paciente atendida pela rede privada de saúde – que não teve a localidade informada. Todos passam bem, segundo a prefeitura.

A prefeitura informou ontem que também atendeu outro paciente contaminado pela variante delta, mas que essa pessoa é moradora do estado do Rio de Janeiro e já voltou para casa.

Secretário da Saúde, Edson Aparecido disse que o município está rastreando os contatos de todos os moradores contaminados e que as cidade segue com as barreiras sanitárias em aeroportos e terminais de ônibus.

A variante delta tem preocupado todo o planeta devido ao seu poder de se espalhar rapidamente. A cepa levou o sistema de saúde indiano ao colapso e já causou surtos de covid-19 no Reino Unido e em Israel.

Na faixa dos 30 anos

A Prefeitura de São Paulo avança hoje mais uma idade no seu calendário de vacinação contra a covid-19 com o início da imunização para as pessoas com 32 anos.

Amanhã é a vez dos que têm 31 e na sexta-feira entram na fila os que têm 30 anos, encerrando a imunização de todo o grupo.

A capital já aplicou quase 9 milhões de doses contra a covid-19 e espera, até o início de agosto, ter imunizado com ao menos uma dose até 80% dos adultos, segundo o secretário Edson Aparecido.

Escalonamento do

calendário de vacinação contra a covid-19 na capital

• 32 anos.

Data: hoje

Público: 147,2 mil

• 31 anos.

Data: amanhã

Público: não informado

• 30 anos.

Data: sexta-feira

Público: não informado

• 30 a 34 anos.

Data: sábado

público: repescagem