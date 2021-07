Paulistano começa o dia com termômetros marcando 8ºC

O paulistano iniciou esta quarta-feira com o sol brilhando em São Paulo e uma aguda sensação de frio. De acordo com a rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo, temperatura média na cidade por volta das 7h era de 8ºC.

Mas em alguns pontos a cidade, a madrugada foi ainda mais fria. Nos bairros da Capela do Socorro e Engenheiro Marsilac, na zona sul, os termômetros chegaram a registrar 5ºC e 4ºC, respectivamente.

Nesta quarta-feira a temperatura não deve passar dos 22ºC. Sem previsão de chuva, o ar continua bastante seco e com percentuais mínimos de umidade do ar em 30%.

E, de acordo com a previsão do tempo, o frio não deve dar refresco para o morador de São Paulo nos próximos dias. A massa de ar frio de origem polar vai garantir que as madrugadas continuem geladas por toda a semana, com potencial de formação de geadas para os bairros mais afastados.

Para esta quinta, a previsão é de que os termômetros mantenham a mínima de 9ºC e a máxima de 21ºC, com céu claro e poucas nuvens.

Não há previsão de chuva nos próximos dias em São Paulo.