Festival Mundial de Circo reúne atrações nacionais e internacionais em espetáculos virtuais

A 20ª edição do Festival Mundial de Circo é realizada de uma forma nova por causa da pandemia. Totalmente online, os espetáculos que reúnem artistas de diversos países podem ser conferidos pelo público, gratuitamente, do conforto do lar. As atrações estarão disponíveis até o próximo domingo (25).

Para conferir as apresentações de malabaristas, trapezistas, palhaços e muito mais desse mundo mágico dos circos os interessados devem acessar o site oficial do festival e preencher um cadastro na bilheteria.



Em seguida, é feita uma senha de acesso para ver os 24 trabalhos com assinaturas de artistas do Brasil, Canadá, Espanha, França, Holanda e Uruguai.

Entre as atrações estão espetáculos com cenas circenses, além de diálogos em rede, uma exposição, oficinas e a exibição de documentários. Cada um deles tem tempo variado e são trocados a cada dois dias.

Organizadora do evento, Fernanda Vidigal fala sobre os desafios de trazer para a internet o universo do circo:

“Como criar um festival de artes cênicas mediado por tecnologia? Como aproximar o público do artista? Como provocar o arrepio na barriga ao ver um trapezista pela tela do computador? Como tirar gargalhadas das crianças com as trapalhadas dos palhaços? Foram muitas perguntas e muito diálogo também. Conversamos por muito tempo com artistas e realizadores de cultura do País para chegarmos a um formato interessante e instigante”, afirma.

Confira a programação completa no site do Festival Mundial do Circo.