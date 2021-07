Covid-19: São Paulo tem menor média de internação de 2021

O estado de São Paulo registrou nos últimos sete dias a menor taxa de internação de pacientes com covid-19 do ano, de acordo com o secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo ficou em 60,19% na última semana, de acordo com o secretário. Na Grande São Paulo, a ocupação foi de 55,65%. Os números representam queda de 6,9% no número de casos e de 9% nas internações.

Segundo Gorinchteyn, os dados dos últimos sete dias refletem a vacinação de mais da metade da população de São Paulo (53%) com pelo menos uma dose da vacina contra covid-10.

Outro número comemorado durante a coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes foi a queda dos óbitos. Dados apresentados pelo governo mostram que 44% dos municípios não apresentaram nenhum caso de morte na última semana. Essa porcentagem representa 288 cidades do estado de São Paulo.

O governador João Doria, que se recupera de uma reinfecção da covid-19, participou da coletiva de forma remota e disse que está se recuperando bem, assintomático, lembrando que isso se deve ao fato de ter tomado as duas doses da vacina Coronavac. “Sou prova viva do valor da vacinação”, disse.

Doria disse que na reunião da próxima quarta-feira estará participando presencialmente da coletiva.