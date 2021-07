Covid-19: hoje é dia de vacinar grupo com 32 anos em SP

Os postos de saúde de São Paulo iniciam nesta quarta-feira a vacinação da população com 32 anos, seguindo o calendário de vacinação da Prefeitura, que imunizou na segunda o grupo com 34 anos e na terça o de 33 anos.

Nesta quinta e sexta-feira, será a vez das pessoas com 31 e 30 anos, respectivamente, a se dirigirem às Unidades Básicas de Saúde (UBS) em busca da vacina contra covid-19.

Como tem feito nos últimos finais de semana, a administração municipal pretende usar o sábado para fazer a repescagem, ou seja, vacinar as pessoas que não comparecem aos postos em seus respectivos dias de imunização. A repescagem vale para a população entre 30 e 34 anos.

A Secretaria da Saúde pede a todos os moradores da Capital que evitem se aglomerar em filas nas unidades de saúde para evitar o contágio com a doença. Para isso, criou um aplicativo que mostra a situação das filas em todos os postos da cidade, chamado De olho na Fila. Com ele, o morador pode escolher o melhor momento do dia para comparecer à unidade mais próxima e se imunizar.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo exigem que o morador apresente um comprovante de residência em seu nome ou em nome de parentes no ato da vacinação. A medida é obrigatória e serve para evitar que pessoas de outras localidades venham se vacinar na Capital, o que poderia prejudicar o calendário de imunização, já que as doses são estimadas de acordo com a população de cada região.

Além do comprovante, o morador deverá apresentar um documento pessoal, de preferência o CPF e o cartão do SUS.

Pré-Cadastro

A prefeitura solicita que todos os candidatos à vacina façam um pré-cadastro no site Vacina Já. A medida, de acordo com a prefeitura, pretende agilizar o atendimento nos postos de saúde.

