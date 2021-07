Cate disponibiliza mais de 600 vagas nas áreas de comércio, serviços e saúde; confira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da cidade de São Paulo iniciou nesta semana um novo processo seletivo no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), com 681 vagas distribuídas nas áreas do comércio, serviços e saúde. As inscrições podem ser feitas até as 18h desta quarta-feira (dia 21) pelo link.

Os pré-selecionados serão convocados para um processo presencial, seguindo a análise de compatibilidade entre vaga e candidato realizada pelos recrutadores.

Leia também:

Covid-19: São Paulo tem menor média de internação de 2021

MP volta a denunciar ex-vereador Jairinho por violência contra mulher

Vai tentar a sorte? Mega-Sena paga R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira

Nesta semana, foram disponibilizadas mais de 50 vagas para auxiliar de limpeza. O salário é de R$ 1.200 e é necessário ter experiência prévia de seis meses na área e Ensino Fundamental completo.

O processo seletivo conta ainda com 60 vagas de estágio para operador de cobrança, com salário de R$ 600. Ter noções básicas de informática é um diferencial, mas não é preciso ter experiência comprovada.

Para atendente de lanchonete, estão disponíveis 10 vagas com remuneração de R$ 850. Para se candidatar, é preciso ter Ensino Médio completo, sem exigência de experiência mínima.