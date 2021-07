É cedo para voltar aos cinemas com as crianças?

Ir ao cinema com as crianças é um ótimo programa para fazer em família. Ainda mais nas férias. Mas em tempos de pandemia, fica a dúvida: será que é indicado frequentar espaços fechados por algumas horas, ainda que haja circulação de ar? O que dizem os pediatras?

Sem pipoca

Segundo a pediatra Adylea Contrera Tora, ir ao cinema é arriscado neste momento. “O cinema é um lugar fechado, o que pode facilitar a transmissão”, afirma. Para que esse programa fosse seguro, seria preciso que todos usassem máscaras e respeitassem pelo menos 1,5 metro de distanciamento, tanto ao lado quanto em relação às fileiras de frente ou de trás de cada espectador. E o ideal é que não comessem durante o filme. “E isso diminuiria o risco, mas eu não poderia dizer que seria 100% seguro.”

Higienização insatisfatória

Infectologista pediátrico, Marcelo Otsuka tem a mesma opinião. “Locais fechados favorecem a transmissão do vírus, então, por melhor que seja o ar condicionado, nunca será satisfatório, até porque a higienização dos bancos nos locais nem sempre é feita como deveria ser.” Para ele, um dos grandes problemas é garantir o distanciamento entre as pessoas, assim como o uso correto da máscara.

Gripe, além da covid-19

A pediatra Alessandra Pala é outra que diz que cinema não é adequado para o momento. “Por mais que tenha restrição no número de espectadores e o distanciamento seja respeitado, é um ambiente confinado, com ventilação de ar condicionado”, explica. Ela lembra que, além do coronavírus, há a questão da gripe, outro vírus que também pode ser transmitido pelo ar. “Ir ao cinema, teatro ou qualquer lugar que seja confinado, não é uma boa ideia agora.”

Ao ar livre é melhor

Ou seja: melhor adiar a matinê com os pequenos por mais tempo. É mais seguro seguir a recomendação dos especialistas: leve as crianças apenas para espaços abertos e ao ar livre. “Parques, locais para piquenique, visitas a sítios ou fazendas”, indica Alessandra.