Bitcoin continua sua trajetória de queda; veja cotação

Mais uma vez o bitcoin ficou cotado abaixo dos USS 30 mil nesta terça-feira, agora pressionado pela preocupação dos investidores com a nova variante do coronavírus, denominada delta, que mantém o temor de que uma nova onda mundial da doença se espalhe.

No começo da tarde desta terça-feira, a criptomoeda era cotada em US$ 29.791, acumulando perdas de 6% nas últimas 24 horas.

O bitcoin não foi a única criptomoeda que caiu. Todo o mercado de moedas virtuais está sendo pressionado pela pandemia e pelos investidores, que preferem fugir dos riscos neste momento. Isso inclui o mercado das bolsas de ações no mundo inteiro.

As criptmoedas têm sofrido com a volatilidade do mercado nos últimos meses. O bitcoin particularmente, chegou a superar a marca dos US$ 60 mil com notícias de investidores e empresas que passaram a aceitar a criptomoeda no início do ano e nos últimos meses passou para uma trajetória de queda contínua e acentuada.

Com a cotação desta terça-feira, investidores que compraram bitcoins nesse ano praticamente zeraram seus ganhos, já que no dia 1º de janeiro a moeda virtual era cotada em US$ 29.087,07.

Quem mais perdeu dinheiro até agora foram os investidores de curto prazo, que compraram a moeda nos últimos meses por preços bem acima dos US$ 30 mil e não têm lastro para manter o investimento por longos períodos, aguardando que ela se recupere.

De acordo com dados da CoinMarketCap, somente com essa queda nas últimas 245 horas, US$ 89 bilhões desaparecessem do mercado de criptomoedas.