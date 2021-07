Abertas inscrições de 20 mil vagas para pais trabalharem em escolas de São Paulo

Estão abertas as inscrições para pais ou responsáveis de alunos da rede estadual de São Paulo que queiram trabalhar nas escolas. São 20 mil vagas, com bolsa auxílio de R$ 500, que visam auxiliar no cumprimento aos protocolos de combate à covid-19 no retorno às aulas presenciais. Os interessados devem se cadastrar no site do programa até o dia 31 de julho.

O programa “Bolsa do Povo Educação” prevê que os selecionados cumpram uma carga horária de 4 horas por dia até dezembro. Eles já devem começar a trabalhar no dia 16 de agosto.



Leia também:

Serão selecionadas pessoas de 18 a 59 anos cadastradas no CadÚnico, desempregadas há mais de 3 meses e que morem nas imediações da escola escolhida, em um raio de até 2 quilômetros.

Inscrições

O cadastro para quem quer concorrer às vagas deve ser feito exclusivamente pela internet, no site do Bolsa do Povo. Em seguida, deve entrar na seção “Educação”, no qual aparecerá a opção para a inscrição.

Além dos documentos pessoais de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço, o interessado terá que apresentar o número de registro do aluno (RA) do qual é parente. Essa informação pode ser obtida na escola em que o estudante está matriculado.

No ato da inscrição, a pessoa também terá que indicar três escolas de interesse.

Requisitos:

• Ser responsável legal por aluno da rede estadual (um responsável por família);

• Estar desempregado há pelo menos três meses;

• Ter entre 18 e 59 anos;

• Morar próximo à unidade escolar (raio de dois quilômetros).

Critérios preferenciais:

• Estar cadastrado no CadÚnico;

• Ser mãe de aluno da rede estadual;

• Ter filho estudando na escola de interesse;

• Proximidade entre endereço residencial e escola;

• Maior idade.