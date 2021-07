SP: Prefeitura de Salesópolis abre concurso público para 24 cargos

A Prefeitura de Salesópolis, a 98 km da capital, publicou o edital do concurso para preencher vagas de nível médio e superior em 24 áreas. Os salários variam de R$ 1.389,49 a R$ 4.911,32. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de agosto pelo site da organizadora.

De acordo com o edital, do total de 32 vagas, oito serão preenchidas imediatamente após o certame. As demais 24 serão para cadastro reserva distribuídas entre os cargos.



A taxa de inscrição custa R$ 13,70. No nível médio, estão disponíveis as vagas de desenhista (cadastro reserva) e técnico em enfermagem (2 + cadastro reserva).

Já entre os cargos de nível superior estão assistente social na área clínica de saúde (1+ cadastro reserva), assistente social na área de psicologia de recursos humanos (cadastro reserva), assistente social na área de serviços sociais (cadastro reserva), cirurgião dentista (cadastro reserva), coordenador do ESF (cadastro reserva), diretor de educação fundamental (cadastro reserva), enfermeiro 20h ( cadastro reserva), enfermeiro 40h (cadastro reserva), engenheiro agrônomo (cadastro reserva), farmacêutico (cadastro reserva), fisioterapeuta (cadastro reserva) e fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva).



Também há vagas para nutricionista (1 + cadastro reserva), procurador jurídico (cadastro reserva), procurador jurídico com atuação na área de licitação (cadastro reserva), psicólogo na área de assistência social (2 + cadastro reserva), psicólogo na área de educação (1 + cadastro reserva), psicólogo na área de saúde (cadastro reserva), psicólogo na área de recursos humanos (cadastro reserva), terapeuta ocupacional (cadastro reserva) e veterinário (cadastro reserva).

As provas objetivas estão previstas para o dia 5 de setembro, no município de Salesópolis. Todos os requisitos para os cargos e os conteúdos das avaliações podem ser conferidos no edital.

Cronograma: