Polícia investiga morte de empresário achado no poço do elevador de casa no interior de São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Paulo Roberto Athaliba, de 64 anos, que foi encontrado já sem vida no poço do elevador da casa em que morava em Assis, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, ele foi encontrado prensado pelo equipamento no piso térreo. No entanto, o caso foi registrado como morte suspeita.

O boletim de ocorrência aponta que o empresário foi encontrado morto por familiares na tarde de domingo (18) no poço do elevador do sobrado em que morava, na Avenida Rui Barbosa, em um condomínio de alto padrão. Os parentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que estiveram no local.



Leia também:

Os parentes relataram que tinham visto Athaliba pela última vez na noite de sábado (17). No dia seguinte, estranharam o sumiço dele e passaram a procurar o empresário. Foi quando ele foi encontrado prensado pelo elevador.

Uma equipe técnica foi ao local para investigar as circunstâncias da morte. A Polícia Civil também solicitou uma perícia complementar para apurar o que aconteceu.

O corpo do empresário, dono de uma loja de materiais de construção, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O enterro está previsto para a tarde desta segunda-feira (19) no Cemitério Municipal de Assis.