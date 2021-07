Japan House promove lounge esportivo em São Paulo

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, tem início esta semana, após serem cancelados no ano passado por causa da pandemia de covid-19. Para celebrar o maior evento esportivo do mundo, a Japan House São Paulo, localizada na Avenida Paulista, vai promover um lounge esportivo com atividades e conteúdos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Chamado de Lounge Esportivo: Tokyo 2020, o evento tem início amanhã (20) e fica em cartaz até o dia 12 de setembro. O lounge vai trazer novidades esportivas e informações sobre a organização das competições, incluindo as novas modalidades esportivas, como o surf e o skate, estreantes nos Jogos, além do beisebol e do softbol, que retornam ao calendário olímpico este ano. O evento também vai dar destaque ao karatê, modalidade indicada pelo país anfitrião. Essas modalidades terão um espaço especial, com projeções mapeadas e monitores de TV apresentando os principais movimentos, manobras e golpes, além de conteúdos e informações relevantes para que os visitantes possam conhecer suas histórias, regras e curiosidades.

O evento também vai dar destaque ao karatê, modalidade indicada pelo país anfitrião. Essas modalidades terão um espaço especial, com projeções mapeadas e monitores de TV apresentando os principais movimentos, manobras e golpes, além de conteúdos e informações relevantes para que os visitantes possam conhecer suas histórias, regras e curiosidades.

Estamos muito animados com a programação especial que preparamos para promover a cultura, arquitetura e design sob a perspectiva esportiva, além de outros assuntos importantes na sociedade, como a valorização da diversidade, inclusão e sustentabilidade”, disse Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo.

O lounge, que pretende ser um ponto de encontro, foi instalado no térreo da instituição. Os visitantes desse espaço vão ser recebido pelas mascotes Miraitowa (junção das palavras mirai e towa, que significam futuro e eternidade), representantes dos atletas olímpicos, e Someity (resultado da fusão abreviada das palavras japonesas e inglesas, Someiyoshino alusão a uma popular variedade de cerejeira do Japão e aos que possuem um incrível poder mental e força física, e so mighty, tão poderosa), que representa os atletas paralímpicos.

Nesse espaço, os visitantes vão encontrar, por exemplo, um vídeo contando sobre os mais de 50 símbolos que representam cada esporte. Há também uma área destinada aos esportes paralímpicos, com a exposição de alguns equipamentos utilizados pelos atletas para a prática de modalidades como o goalball e bocha.

A entrada na Japan House é gratuita, mas precisa ser agendada pela internet. Seguindo os protocolos no Plano SP para Covid, o local deve receber apenas 40% de sua capacidade máxima.