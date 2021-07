Evento online disponibiliza meio milhão de vagas de emprego a partir de hoje; confira

A UEMP, projeto do portal BNE (Banco Nacional de Empregos) em parceria com edtechs, produtores de conteúdo e universidades, realiza de segunda a sexta-feira (dia 19 a 23) a Jornada Digital do Trabalho, uma semana de webinar gratuito voltado a candidatos interessados em retornar ao mercado ou encontrar novas oportunidades de emprego. Ao todo, o evento vai ofertar meio milhão de vagas.

Os participantes terão ainda acesso a palestras com 15 profissionais e oito conteúdos exclusivos fornecidos pelo Trilhas do Sucesso, parceiro da UEMP, para auxiliar os candidatos a se profissionalizarem.

As palestras se voltam tanto para quem já está integrado ao mercado como para pessoas em busca de recolocação. Entre os temas das apresentações estão orientação profissional, como se portar em entrevistas de emprego, trabalho temporário, a relação entre tecnologia e oportunidades, entre outros.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem se cadastrar até esta segunda-feira (dia 19) no site da Jornada Digital do Trabalho.

A iniciativa pretende reunir um milhão de participantes ao longo dos cinco dias.

Confira abaixo a programação do evento:

Dia 19

15:00 – Ricardo Cassemiro – Tecnologia e emprego. As mudanças no mercado de trabalho.

20:00 – Carlos Vasconcelos – Como se destacar em um ambiente competitivo.

Dia 20

15:00 – Renata Teodoro – Como mudar de carreira em um mercado competitivo.

19:30 – Lucia Coletto – Como planejar a sua carreira para ser melhor reconhecido.

Dia 21

15:00 – Romulo Afonso – Oportunidades de trabalho. Você está sabendo aproveitá-las?

19:30 – Keli Saquette – Trabalho temporário: uma boa oportunidade para você no mercado.

Dia 22

15:00 – Rayssa Mesquita – O valor do conhecimento na trajetória profissional.

19:30 – Pollyana Ferraz – 7 passos pra se dar bem na entrevista de emprego.

Dia 23

15:00 – Isadora Bretas – Oportunidades na cadeia produtiva da reciclagem.

20:00 – Luciano Zanzoni – REPROGRAME-SE: O mindiset necessário para alavancar sua carreira profissional

Envio ilimitado

Ainda nesta segunda-feira, o BNE vai disponibilizar o envio gratuito de currículo para inúmeras vagas, sem limites.

Em dias comuns, os candidatos conseguem se inscrever gratuitamente, mas apenas para três oportunidades.

Mas como elaborar um bom currículo?

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.