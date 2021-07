Cidade de São Paulo pode bater os 4ºC nesta terça-feira, diz previsão

O inverno não está para brincadeira. Nesta terça-feira (dia 20), os termômetros podem chegar aos 4ºC – isso mesmo, 4ºC – na cidade de São Paulo, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

Já a máxima não deve passar dos 18ºC, temperatura que deve ser registrada por volta das 14ºC.

O dia será ensolarado, com geada ao amanhecer. A noite será de céu limpo.

A umidade do ar fica entre 20% e 68%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h47 e se põe às 17h39.

Geada

A queda na temperatura é reflexo de uma massa de ar frio de origem polar e seca que começou a atuar na Região Sul neste final de semana.

Segundo o Inmet, há previsão de formação de geada em uma ampla área da Região Sul, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, parte do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais.

Na quarta-feira (dia 21), a geada diminui sua abrangência, mas ainda deve ocorrer com moderada intensidade em uma área mais restrita ao sul do País e de fraca intensidade sobre o sul de São Paulo e Mantiqueira.

Na Capital, a Defesa Civil mantém a cidade em alerta para baixas temperaturas desde o dia 28 de junho.