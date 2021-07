Casal perdido em trilha em Atibaia é salvo pelos bombeiros e pela PM

O Corpo de Bombeiros e a PM (Polícia Militar) salvaram um casal que se perdeu durante uma trilha próxima à Pedra Grande, na cidade de Atibaia, na região de Campinas, no interior de São Paulo.

A ação ocorreu na última sexta-feira (dia 16) e contou com apoio do helicóptero Águia. Isso porque o casal se encontrava em um local da trilha de difícil acesso, com uma geografia extremamente íngreme e cercada de vegetação densa. Andando, o percurso teria duração aproximada de duas a três horas.

Chegando ao local, foi realizado um voo de reconhecimento da área. O resgate foi concluído com o emprego de uma manobra de embarque e desembarque em uma pedra, ponto mais seguro e acessível para os tripulantes envolvidos no salvamento e para as vítimas.