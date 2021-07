A Paulista de braços abertos: como foi o primeiro dia de reabertura da avenida

Domingo de sol. A ‘praia dos paulistanos’ foi reaberta após um ano e quatro meses fechada por conta da pandemia. Público mostrou respeito às normas

Durante quatro horas, foi possível tomar um pouco do sol da manhã de domingo que escapava entre os arranha-céus da avenida Paulista. As crianças conseguiram novamente arriscar as primeiras pedaladas nas pistas abertas da via mais famosa da cidade de São Paulo.

Apareceram cachorros de todos os tamanhos e cores, simpáticos a lamber quem desafiasse contato. Homens e mulheres gigantes em pernas de paus carregavam placas alertando: o pessoal da cultura também está presente na reabertura da Paulista. Os artistas de rua apareceram em menor número, apesar da música variada e muita mágica garantidas. Os artesãos foram menos tímidos. Nas barracas espalhadas pelas calçadas, era possível escolher de tudo: roupa, comida, quadro, planta, potes, tapetes e dinossauros.

Por quatro apressadas horas, entre 8h e 12h, os problemas da cidade pareciam voltar ao normal. Um ciclista aguardando socorro depois de uma colisão com mais alguém na ciclofaixa. Vendedores de apartamentos novos perseguindo pedestres com folhetos. A atendente do balcão da lanchonete alertando uma cliente: “esconde o celular que eles são rápidos para roubar”. Um grupo que grita “Mito!” e outro que prefere “Fora Bolsonaro!”.

Mas as máscaras no rosto, utilizadas pela grande maioria dos que desfrutaram do fechamento para os carros das pistas da avenida ontem, lembravam que o risco da covid-19 ainda é real.

A reabertura aos pedestres, um ano e quatro meses depois, só foi permitida após o avanço da vacinação e a redução dos casos de morte e internação pela doença. A prefeitura afirma ter imunizado 70% do público elegível com a primeira dose. Ontem, fiscais municipais distribuíram máscaras e abordaram os frequentadores sobre a importância de tomar a vacina.

Às 11h55, uma sirene alta ecoou na avenida e agentes de trânsito iniciaram uma tarefa que parecia impossível: afastar o público que não parava mais de chegar para dar espaço novamente aos carros.

Antes da pandemia, a Paulista era aberta ao público das 10h às 18h aos domingos e feriados. A expectativa da prefeitura é que o horário seja retomado gradualmente se houver respeitos às normas e a covid-19 se mostrar controlada. E que venham mais dias ensolarados!