Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas no concurso que pode pagar R$ 75 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (dia 17) o concurso 2391 da Mega-Sena. O sortudo que acertar as seis dezenas pode levar para casa a bolada de R$ 75 milhões.

Confira a sequência da sorte:

05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50

Na última quarta-feira (dia 14), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, 102 apostadores chegaram bem perto de abocanhar a fortuna, acertando cinco das seis dezenas. Cada um deles levou para casa R$ 48.643,77.

Os apostadores que adivinharam somente a quadra (quatro pontos) não foram esquecidos na premiação da loteria. Foi o caso de 7.7.87 pessoas, que ganharam exatos R$ 910,24 cada.

Lotofácial

Esta noite também rolou a Lotofácil, concurso 2284, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Veja os números:

01 – 03 – 04 – 08 – 09

10 – 11 – 14 – 15 – 17

19 – 20 – 21 – 23 – 24

Um apostador levou sozinho o prêmio principal do concurso passado da Lotofácil, sorteado na noite da última sexta-feira (dia 16). O felizardo, do Rio de Janeiro (RJ), recebeu R$ 1.201.677,20.

O sorteio foi bastante concorrido. Trezentas e trinta e cinco apostas marcaram 14 dos 15 pontos, angariando R$ 1.013,94 cada.

Quem fez 13 acertos – caso de 12.881 apostas – ganhou humildes R$ 25.

Quina

No sorteio da Quina, concurso 5608, quem fizer cinco acertos pode ganhar R$ 700 mil.

As dezenas da noite foram:

06 – 11 – 15 – 55 – 79

Ontem, a Quina também fez um único ganhador na faixa principal de premiação. Uma pessoa de Jequié, na Bahia, adivinhou as cinco dezenas e recebeu R$ 1.467.332,86.

A quadra (quatro acertos) pagou R$ 8.129,96 a cada um de seus 54 ganhadores.

Já o terno (três acertos) saiu para 4.825 apostas, que levaram R$ 136,82.

Dupla Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou ainda o concurso 2249 da Dupla Sena, com prêmio avaliado em R$ 14,2 milhões.

Confira:

1º sorteio: 10 – 15 – 16 – 18 – 38 – 44

2º sorteio: 01 – 02 – 09 – 11 – 23 – 30

Na última quinta-feira (dia 15), ninguém adivinhou as seis dezenas do primeiro e do segundo sorteio.

No primeiro, porém, 44 pessoas marcaram cinco pontos e ganharam R$ 5.189,22, enquanto 2.365 marcaram quatro e receberam R$ 110,33.

No segundo sorteio, a quina saiu para 51 apostas, com prêmios individuais de R$ 4.029,28, e a quadra saiu para 2.591 pessoas, que levaram para casa R$ 100,71 cada.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.