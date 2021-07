Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira; veja os números sorteados

A Lotofácil, concurso 2283, pode pagar R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira (dia 16). O prêmio principal será angariado por aquele que acertar as 15 dezenas da noite.

Confira o resultado:

01 – 02 – 05 – 07 – 09

10 – 11 – 15 – 17 – 18

19 – 20 – 22 – 23 – 25

Na última quinta-feira (dia 15), dois apostadores acertaram as 15 dezenas da Lotofácil. Um deles é de Teresina, no Piauí, e o outro de São José dos Campos, no Interior de São Paulo. Cada um ganhou R$ 605.706,20.

Embora não tenham levado o prêmio principal, outros apostadores foram premiados por acertarem 14 e 13 dezenas. Na faixa dos 14 palpites corretos, 229 apostadores ganharam R$ 1.584,56, e na faixa dos 13 acertos foram 9.961 apostas que levaram humildes R$ 25.

Quina

A Quina, por sua vez, pode deixar alguém R$ 1,4 milhão mais rico hoje. Para isso, é preciso adivinhar as cinco dezenas da noite.

São elas:

10 – 28 – 29 – 64 – 68

Nenhum apostador acertou todas as dezenas da Quina de ontem e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

A quadra (quatro pontos) foi feita por 26 apostadores e cada um deles ganhou R$ 13.751,32. Também foram premiados 2.905 apostadores que acertaram apenas o terno (três pontos) e cada um ganhou R$ 185,07.

Lotomania

Hoje também foi dia de Lotomania. Quem adivinhar as 20 bolas que saíram do globo pode receber R$ 4,4 milhões. Já pensou?

Veja quais são:

09 – 13 – 16 – 22 – 23

31 – 37 – 38 – 42 – 51

57 – 60 – 62 – 63 – 67

70 – 85 – 90 – 92 – 93

Apesar de ninguém ter acertado as 20 dezenas na última terça-feira (dia 13), quatro pessoas “bateram na trave”, adivinhando 19 números. Assim, cada uma delas levou R$ 74.394,90.

Outros 62 apostadores acertaram 18 pontos e receberam R$ 2.999,80.

Super Sete

Às 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 119 da Super Sete.

A sequência da sorte foi a seguinte:

2 – 5 – 2 – 6 – 5- 3 – 1

Mais uma vez, ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou em R$ 1,1 milhão para a próxima segunda-feira (dia 19).

A primeira faixa de acerto foi a dos cinco pontos. Cinquenta e três pessoas ganharam R$ 801,01 cada.

Amanhã tem Mega-Sena

Mais uma vez ninguém acertou todas as dezenas da Mega-Sena, sorteada na quarta-feira (dia 15). Com isso, o valor cobiçado saltou para R$ 75 milhões, no sorteio de amanhã.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 102 apostadores chegaram bem perto, acertando cinco das seis dezenas. Cada um deles levou para casa R$ 48.643,77.

Os apostadores que adivinharam somente a quadra – 7.7.87 – receberam R$ 910,24.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, sexta-feira (dia 13), correm os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online.