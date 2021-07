Linha 15-Prata do Monotrilho será atendida por ônibus da Paese no sábado e domingo

As estações da Linha 15-prata do monotrilho, entre São Mateus e Vila Prudente, estarão fechadas das 4h às 14h deste sábado e domingo (17 e 18) para realização de testes no sistema de controle de trens para a abertura da estação Jardim Colonial, de que entrar em funcionamento ainda neste ano.

Neste horário, as estações serão atendidas pelos ônibus gratuitos da operação Paese, que circularão por todo o trajeto até a estação Vila Prudente, que faz integração com a Linha 12-Verde.

De acordo com a SP Trans, o sistema Paese utilizará 24 ônibus articulado no sábado e 16 no domingo.

O novo trecho do monotrilho, após liberado, irá acrescentar 1,75 km ao atual monotrilho, com a estação que virá após São Mateus.

Confira o itinerário dos ônibus:

Ida: Estação São Mateus – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Fazenda da Juta – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Sapopemba – Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Jd. Planalto – Monotrilho, Av. Sapopemba, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstoi – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Camilo Haddad – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Complexo Viário Sen. Antônio E. de Barros Filho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Prudente – Monotrilho.