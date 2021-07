Adeus, calor! Fim de semana em São Paulo pode registrar 11ºC, diz previsão

As temperaturas na cidade de São Paulo neste fim de semana não serão tão agradáveis como as do último sábado e domingo. Uma massa de ar frio chegará ao Sul do País a partir da noite de amanhã (dia17), devendo avançar sobre partes das regiões Sudeste, principalmente o território paulista.

Segundo o Climatempo, no sábado, a mínima na Capital será de 15ºC e a máxima, 25ºC.

Leia também:

Terminam hoje as inscrições para mais de 600 vagas de emprego para pessoas com deficiência em SP

Confira o sorteio da Super Sete desta sexta-feira

Presas 884 pessoas em operação que combate crimes contra crianças

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens.

A umidade do ar varia entre 23% e 87%. O sol nasce às 6h48 e se põe às 17h38.

Já no domingo (dia 18), a mudança brusca de temperatura ocorre. A mínima chega aos 11ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 20ºC.

Assim como no dia anterior, o dia será de sol e nuvens. A noite também segue nublada.

A umidade do ar vai de 61% a 89%. Ainda de acordo com a previsão, o sol deve nascer às 6h48 e se pôr às 17h38.