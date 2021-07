Projeto gratuito que ajuda alunos na preparação do Enem está com inscrições abertas

Um projeto gratuito que visa ajudar estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou algum outro vestibular está com inscrições abertas até o dia 1º de agosto. O Salvaguarda tem o objetivo de auxiliar os alunos da rede pública a conseguir a tão sonhada vaga no ensino superior.

Podem se inscrever estudantes de todo o país, desde que estudem ou tenham se formado na rede pública. Para isso, basta preencher um formulário no site do projeto.

Após efetuar o cadastro, os alunos devem aguardar o contato de um membro do projeto, entre os dias 3 e 4 de agosto, para receber as orientações sobre as atividades. Na ocasião, será realizada uma chamada de vídeo para que os detalhes do programa sejam devidamente explicado.

As aulas serão virtuais e os participantes vão ter ajuda para escolher a profissão, organizar a rotina de estudos e tirar dúvidas dos conteúdos das avaliações. Eles receberão auxílio pedagógico tanto por parte de outros estudantes, quanto de professores universitários, em uma rede que soma mais de 1.300 voluntários pelo país.

Os estudantes selecionados terão direito ao auxílio de um tutor, um corretor particular de redação, participação em grupos de Whatsapp com monitores de instituições federais para o esclarecimento de dúvidas, informações sobre os processos seletivos de universidades, além de apoio psicológico.

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.



Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias.



No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá cinco horas e 30 minutos de duração.



No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá cinco horas de duração.