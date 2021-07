Prefeitura de SP examina possibilidade de transmissão comunitária da variante Delta

A Prefeitura de São Paulo considera a possibilidade de transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus, segundo nota enviada à imprensa pela Secretaria Municipal da Saúde. A dúvida persiste porque a origem da infecção pela cepa identificada em um homem de 45 anos não foi confirmada. “Dessa forma, pode-se considerar a possibilidade de transmissão comunitária da variante no município”, diz o comunicado.



O paciente que contraiu a variante apresentou os primeiros sintomas em 19 de junho e não tem histórico de viagens ao exterior ou contato com viajantes. Parentes também foram testados, mas a cepa não foi identificada.

LEIA TAMBÉM:

A variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, tem colocado autoridades sanitárias em alerta pelo alto grau de transmissibilidade. Até o momento, porém, estudos indicam que as vacinas contra covid-19 utilizadas no País oferecem proteção à cepa, ainda que, possivelmente em menor grau.