Apertem os cintos: Mega-Sena acumula de novo; veja prêmio milionário

Mais uma vez a sorte deixou na mão alguns milhares de apostadores que colocaram a esperança em seis números mágicos do sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira. Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio, acumulado, salta mais uma vez, agora para R$ 75 milhões, no sorteio de sábado.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 102 apostadores chegaram bem perto da aposentadoria milionária, acertando cinco das seis dezenas. Cada um deles levou para casa R$ 48.643,77.

Os apostadores que acertaram somente a quadra também não foram esquecidos na premiação da Mega-Sena, Foram 7.7.87 e cada um deles ganhou R$ 910,24.

O sorteio da bolada milionária será realizado no próximo sábado, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Interessados em tentar abocanhar esse caminhão de dinheiro devem realizar suas apostas até as 19h do sábado em qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

Se preferir não arriscar a saúde saindo de casa por conta da covid-19, o apostador pode realizar suas apostas pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para apostar pela Internet, basta que o apostador tenha mais de 18 anos e preencha um cadastro. No site, a aposta mínima é de R$ 30, que pode ser dividida em várias loterias.

Valor das apostas na Mega-Sena

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja o preço das apostas

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Super Sete acumula de novo

Mais uma vez a Super Sete acumulou no sorteio desta quarta-feira e o prêmio para quem acertar as sete dezenas na próxima sexta-feira é de R$ 1 milhão.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram 2, 1, 7, 7, 1, 8, 2.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, um apostador acertou a sena e ganhou um prêmio de R$ 27.880,35.

Outros 39 apostadores conseguiram acertar apenas 5 dezenas e cada um deles levou para casa R$ 1.021,25.