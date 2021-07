Empresa de call center oferece 300 vagas no interior de São Paulo

A Alert Brasil, empresa de call center, está com 300 vagas de emprego abertas em Campinas, no interior de São Paulo. As oportunidades são para atendente ativo de vendas.

Para concorrer a uma posição é preciso ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e morar na cidade. Homens devem apresentar a dispensa do Exército. Não é exigida experiência na área.

O processo seletivo acontecerá na própria empresa, localizada na Avenida das Amoreiras, número 2.187. Deve-se comparecer pessoalmente à sede até o dia 23 (de segunda a sexta-feira, das 9h ou às 13h) com o documento de identificação pessoal e uma caneta para o cadastro.

Vagas também no litoral

Se o seu foco está no litoral, e não no interior, fique atento: há oportunidades disponíveis em quatro municípios da Baixada Santista. Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Guarujá, São Vicente, Cubatão e Praia Grande disponibilizaram, juntos, 103 vagas.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem comparecer às unidades do PAT e apresentar RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade e Carteira de Trabalho.

Em Guarujá, são oferecidas12 vagas de emprego para cargos como encarregado de obras, armador de construção civil, estagiário de engenharia civil, entre outros. Já em São Vicente, há 16 vagas para quatro cargos distintos. Cubatão é a cidade com mais vagas: 71 oportunidades, divididas em 12 cargos. Em Praia Grande, por fim, as oportunidades são para quatro vagas (porteiro, operador de transporte, oficial de manutenção e auxiliar de manutenção predial).

Dicas para montar um bom currículo

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.