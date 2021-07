SP: Cubatão reabre inscrições do concurso para 60 vagas na GCM

A Prefeitura de Cubatão, no litoral sul de São Paulo, reabriu o concurso público para preenchimento de 60 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM). Os salários inciais são de R$ 2.241,94. As inscrições podem ser feitas até 12h do dia 18 de agosto no site da organizadora do certame.

Segundo divulgado pela prefeitura, o concurso 03/2020 estava paralisado em função da pandemia. Com isso, o edital foi reaberto e remarcadas novas datas para as provas.

Leia também:

Para concorrer às vagas, o interessado tem que ter até 40 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB. Três vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. A taxa de inscrição no concurso é de R$ 74.

Além do salário, os aprovados receberão um vale-alimentação de R$ 400 e o vale-refeição diário no valor de R$ 30. Clique aqui para ver o edital do concurso.

As provas objetivas estão previstas para o dia 12 de setembro. Os aprovados nesta etapa terão que realizar teste de aptidão física.

Cronograma do concurso