Lotofácil: apostador de Brasília leva sozinho o prêmio de R$ 4,6 milhões

Um apostador de Brasília foi o único vencedor da Lotofácil sorteada nesta terça-feira, cujo prêmio era de R$ 4.616.221,30.

O sortudo levou o dinheiro sozinho, mas não foi por falta de apostadores. Menos sorte tiveram os outros 434 apostadores que acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas, e passaram pertinho de dividir essa dinheirama toda. Cada um levou para casa um prêmio de R$ 1.410,58.

Também foram premiadas pelo sorteio desta terça-feira da Lotofácil 14.781 apostas que acertaram 13 pontos e todos receberam, individualmente, R$ 25.

Para o sorteio desta quarta-feira, a Lotofácil vai retomar seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A aposta simples custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM:

Quina sorteia R$ 700 mil nesta quarta-feira

A Quina também saiu no sorteio de terça para dois apostadores, um de Itaueira, no Piauí, e outro de Aracaju, no Sergipe. Cada um deles ganhou R$ 345.205,18.

Trinta e quatro apostas acertaram a quadra e receberam prêmios individuais de R$ 11.023,36. Também receberam prêmios 3.037 apostas que acertaram apenas o terno, com R$ 185,57 cada.

Para o sorteio desta quarta-feira, a Quina traz um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Super Sete continua acumulada

Mais nova loteria da Caixa, a Super Sete continua com seu prêmio principal acumulado e para o sorteio desta quarta-feira promete pagar um prêmio de R$ 850 mil ao apostador que acertar as sete dezenas que serão sorteadas a partir das 15h.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira e, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 2 apostadores acertaram a sena e cada um ganhou R$ 14.495,35.

Mais trinta e sete apostadores fizeram a quina e levaram para casa, cada um, R4 1.119,33.

Os números sorteados na segunda-feira foram 5, 0, 0, 3, 3, 3, 6.