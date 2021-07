Hoje é dia de sorteio da Mega-Sena milionária

Nesta quarta-feira (14), o apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas da Mega-Sena vai levar para casa um prêmio multimilionário da Caixa Econômica Federal,

O concurso 2390 da Mega-Sena está com seu prêmio acumulado em R$ 65 milhões, um dos maiores prêmios pagos neste ano pelas loterias.

É tanto dinheiro que se uma pessoa ganhar sozinho o prêmio principal e resolver aplicar tudo na poupança, que está longe de ser o melhor investimento do mercado, vai levar para casa um rendimento R$ 156 mil no primeiro mês, o suficiente para não se preocupar mais com dinheiro nesta vida.

Mas para concorrer a essa bolada, o apostador deve correr às casas lotéricas credenciadas pela Caixa até 19h, horário que se encerra as apostas em todo país. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50, mas o apostador que quiser ‘turbinar’ a sorte pode preencher mais números no volante, num total de até 15 dezenas, mas o preço da aposta sobe substancialmente, podendo chegar a até R$ 22.522,20.

Quem preferir ficar em casa por causa do isolamento social, pode fazer suas apostas pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para apostar pela Internet, basta ser maior de 18 anos e preencher o formulário.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

REGRAS DA MEGA-SENA

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja o preço das apostas

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo

Super Sete sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 850 mil

O concurso 117 da Super Sete vai pagar nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 850 mil para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas a partir das 15h pela Caixa Econômica Federal.

No sorteio de quarta-feira, nenhum apostador levou o prêmio, mas duas apostas acertaram seis números e cada uma delas ganhou R$ 14.495,35. Outras 37 fizeram a quina e cada uma levou R$ 1.119,33.

Os números sorteados para a Super Sete na última quarta-feira foram 5, 0, 0, 3, 3, 3, 6.