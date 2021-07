Ferroviários anunciam greve a partir de amanhã em São Paulo

Os ferroviários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) decidiram nesta quarta-feira (dia 14) entrar em greve a partir da 0h de amanhã.

A maioria votou a favor da paralisação depois que os sindicatos apresentaram o resultado da reunião de tentativa de conciliação realizada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho), que acabou sem acordo.

“O movimento (da greve) surgiu da grande insatisfação dos Ferroviários diante da total falta de respeito da direção da CPTM (e do Governo) ao encerrar as negociações pelo segundo ano consecutivo, como também o não cumprimento do Acordo do PPR 2020, deixando de pagar as parcelas previstas para 31 de março e 30 de junho, que acabou em calote”, diz comunicado.

O TRT determinou que os trabalhadores devem manter 80% do efetivo nos horários de pico e 60% nos demais horários.

Confira as linhas afetadas pela paralisação nesta quinta-feira (dia 15):



7 – Rubi

8 – Diamante

9- Esmeralda

10- Turquesa

13- Jade (trecho em Guarulhos).