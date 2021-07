Estado de São Paulo registra 3,89 milhões de casos e 133,3 mil mortes por covid-19

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (dia 14) 3.896.083 casos e 133.364 mortes por covid-19 durante toda a pandemia.

Entre o total de casos, 3.554.764 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 410.934 foram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje, há 15.476 pacientes internados em todo o território de São Paulo, sendo 7.812 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 7.664 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 65% e na Grande São Paulo é de 60,2%.

Queda da mortalidade

No início da tarde, o governo de São Paulo anunciou, em coletiva de imprensa, que houve queda de 46% na mortalidade por covid-19 entre os pacientes internados na comparação entre março e junho deste ano.

Em março, foram registradas 23.427 mortes (35%), contra 7.004 óbitos em junho (19%).

No mesmo período, o número de internações também caiu 44%. Para o governador, o avanço da vacinação justifica as quedas.



“A melhor forma de preservar vidas é com a vacina e foi o que aconteceu, principalmente entre os idosos acima dos 70 anos, que já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina”, disse Doria.