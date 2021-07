Prefeitura de São Paulo abre mais de 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para a 10ª edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência. O primeiro mutirão de emprego deste ano para pessoas com deficiência, diferente das outras edições, ocorrerá em formato hibrido em decorrência da pandemia da covid-19. São mais de 400 vagas oferecidas.

Interessados devem acessar o site até sexta-feira (dia 16). Duas unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo – Central e Interlagos – receberão os pré-selecionados nos dias 23 e 26 de julho, das 9h às 17h, com agendamento prévio.

O Contrata SP conta com vagas em áreas como serviço, comércio e saúde. As oportunidades são para profissionais com escolaridade do fundamental ao superior, com chances para candidatos sem experiência.

No atendimento presencial os candidatos poderão ter contato com equipes de recrutadores de empresas que estarão nas unidades do Cate.

Segundo a secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma questão de respeito e dignidade. Ela afirma que é preciso preparo e adaptação das empresas, igualdade salarial e deixar de ser uma obrigação para ser uma oportunidade igual para todos.

Empresas ainda podem disponibilizar oportunidades no evento. Para isso, basta enviar as informações pelo email [email protected] ou entrar em contato pelo telefone 3357-1531 ou 3357-1525.

Atenção constante ao currículo

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos, sejam eles voltados a órgão públicos ou a empresas do setor privado. Ele é o cartão de visitas do candidato e, por isso, deve ser elaborado com atenção e clareza.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.