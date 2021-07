Mega-Sena 2390: Quem quer ser um milionário?

Sorte e sangue frio são os ingredientes essenciais para quem pretende ser um milionário. E não é diferente no sorteio do concurso 2390 da Mega-Sena, nesta quarta-feira, que promete tornar milionário o sortudo que acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Está em jogo a quantia de R$ 65 milhões, o que basicamente significa um caminhão de dinheiro no bolso do apostador que acertar a loteria.

O apostador que quiser concorrer a essa bolada deve correr às casas lotéricas até 19h desta quarta-feira, quando se encerram as apostas. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50, mas o apostador que quiser ‘turbinar’ a sorte pode preencher mais números no volante, num total de até 15 dezenas, mas o preço da aposta sobe substancialmente, podendo chegar a até R$ 22.522,20.

Quem preferir não sair de casa em função do isolamento social para prevenir a covid-19 pode efetuar sua aposta diretamente no canal eletrônico da Caixa, o Loterias Online. Para apostar, basta ser maior de 18 anos e preencher adequadamente o formulário.

REGRAS DA MEGA-SENA

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.