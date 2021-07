Lotofácil: mais três apostadores levam prêmio nesta terça-feira

Novamente a Lotofácil saiu para três apostadores no sorteio desta segunda-feira, dois deles no interior de São Paulo. As apostas que dividiram a bolada da loteria eram de Bauru e Franca, no interior de São Paulo, e Montes Claros, no interior de Minas Gerais.

Cada um dos ganhadores vai levar para casa um prêmio de R$ 418.535,38. Foram premiadas ainda 374 apostas que acertaram apenas 14 pontos, com R$ 1.005,62 cada. Outras 12.617 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Clique e veja os números sorteados nesta segunda-feira

Para esta terça-feira, a Lotofácil está com um prêmio de R$ 4 milhões para quem acertar as quinze dezenas eu serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Regras da Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Após sair para um apostador de Brasília, Quina retoma sorteio nesta terça-feira

Um apostador de Brasília foi o único ganhador do sorteio desta segunda-feira da Quina e levou para casa um prêmio de R$ 1.666.111,03.

Neste mesmo sorteio, setenta e sete apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 6.113,48, e 6.562 acertaram o terno, ganhando R$ 107,87 cada.

Veja os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira.

Para esta terça-feira, a Quina retoma o sorteio com um prêmio de R$ 700 mil que serão pagos ao apostador que acertar a cinco dezenas mágicas. As apostas podem ser feitas até 19h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Mega-Sena milionária sorteia R$ 65 milhões nesta quarta-feira

Acumulada a vários sorteios, a Mega-Sena promete pagar um caminhão de dinheiro para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira. São nada menos do que R$ 65 milhões em jogo.

No sorteio de sábado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 57 apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 69.283,28. Outros 3.887 apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 1.451,41.