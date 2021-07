Youtuber faz rifa de Mustang e não entrega prêmio

O youtuber Eduardo Rezende da Silva, o Eduardo Razuk, promoveu uma rifa de um Ford Mustang Black Shadow, mas o desfecho não foi dos melhores. O dono do canal “Backstage” dizia que o carro pertencia a ele, porém na verdade o dono era outro, que vendeu o possante antes mesmo da realização do sorteio, efetuado no começo de junho.

Razuk adquiriu o Mustang no ano passado, mas ficou apenas algumas semanas com o veículo e o vendeu ao dono de uma loja multimarcas no Paraná.

Este ano, anunciou que havia recomprado o carro e que iria sorteá-lo. Colocou cotas a venda, mas o problema foi o que o carro nunca chegou a voltar completamente às mãos do youtuber.

O lojista afirmou que Razuk ficou alguns dias com o carro, mas como não pagou a quantia combinada no prazo, pegou o carro de volta e o colocou à venda.

Sem ter o Mustang para entregar, Razuk diz ter dado ao ganhador a opção de ficar com um carro semelhante ou receber o valor correspondente. O vencedor do sorteio teria optado pela segunda proposta.